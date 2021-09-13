المكسيك تسجل 5139 إصابة جديدة و224 وفاة بكورونا

سجلت المكسيك 5139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 224 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و511 ألفا و882 إصابة، والوفيات إلى 267 ألفا و748 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 91.720 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.