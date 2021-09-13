كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ كروز جديد بعيد المدى

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أنها أطلقت بنجاح نوعا جديدا بعيد المدى من صواريخ كروز يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية القول إنه " أنه "تم التأكد من كفاءة وعملية تشغيل نظام التسلح ليكون ممتازا".

وكانت كوريا الشمالية قد أقامت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة بمشاركة قوات الاحتياط وقوات الشرطة يوم الخميس الماضي.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الفعالية التي أقيمت في ميدان كيم إيل سونج في العاصمة بيونج يانج.

وأضافت الوكالة أن كيم لم يلق خطابا، بينما قال سكرتير حزب العمال الحاكم لي إل-هوان في خطابه " إن الاستعراض العسكري العظيم هو بمثابة احترام أسمى يقدمه أبناء الجمهورية للوطن الأم العزيز ".

وكانت آخر مرة قامت فيها كوريا الشمالية التي تعلن امتلاكها لأسلحة نووية بعرض عسكري، في يناير الماضي. وقبل ذلك، كان هناك استعراض فى أكتوبر 2020، عرضت خلاله صواريخ باليستية ذات مدى مختلف.

ويمكن لبعض أنواع الصواريخ البالستية أن تحمل رؤوسا حربية نووية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.