مصر تتوج بذهبية تتابع الفرق ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث

توج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الفرق وذلك خلال المشاركة بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 19 عامًا، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

واحتل المنتخب الوطني المركز الأول المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 ، فيما حصد منتخب بيلاروسيا بالمركز الثاني المكون من أولادازلو ملكازيورو و أولادازلو زارتون بمجموع نقاط 1208 ، بينما جاء المنتخب الروسي المركز الثاني فلاديمير زيليبوتين و كيريل مانويلو بمجموع نقاط 1208، كما جاء منتخب ، فيما أحتل المنتخب المصري (2) المركز الخامس المكون من عمر سامح وسيف البنداري بمجموع نقاط 1172.

وشهد مراسم التتويج الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري والدكتور محمود مشالي مساعد رئيس الأكاديمية للشئون الرياضية والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة .

الجدير بالذكر أن أقيمت منافسات الدور قبل النهائي لبطولة العالم للشابات تحت 17 عام وتأهل الرباعي جنا محمد و جنة وليد و ملك خالد وحبيبة رمضان إلي الدور النهائي و التي تقام منافساته الأربعاء المقبل ضمن أفضل 36 لاعبه.

ومن المقرر أن تقام غداً الثلاثاء منافسات تتابع فرق للشابات تحت 19 عام ، وأيضاً منافسات الدور قبل النهائي للشباب تحت 17 عام.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.