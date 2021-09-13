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وزيرة الصحة: الأخطاء الطبية أمر وارد.. ولا يجب أن نقسو على أنفسنا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:02 ص

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأخطاء الطبية أمر وارد في كل أنحاء العالم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "لا يجب أن نقسو على أنفسنا.. كل دول العالم تشهد أخطاء بما في ذلك الدول المتقدمة طبيًّا".

وأشارت إلى أنه من أجل تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها، فإن الوزارة تعمل على تكثيف التعليم للأطباء والأطقم الطبية.

وأوضحت أنه حتى يناير 2020، كانت الزمالة المصرية مقتصرة على ما بين 1200 إلى 1400 طبيب سنويًا من إجمالي تسعة آلاف خريج، وكانت فرص التدريب والتعليم التخصصي بعد التخرج كانت تقتصر على 50% من كل دفعة.

وأفادت بأن الوزارة اتخذت قرارًا بأن كل أطباء التكليف يلتحقون مباشرة بالزمالة التي أصبحت شرطًا أساسيًّا للعمل بوزارة الصحة، وذلك لضمان تدريب الأطباء وألا يكون الأمر اختياريًّا، وأن يكون بشكل مؤسسي منذ اليوم الأول للتكليف.

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