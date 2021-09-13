بلومبرج: تراكم الديون على شركات الطيران بسبب فيروس كورونا

تتراكم المزيد من الديون في الوقت الحالي على شركات الطيران، حيث يضطر المسافرون إلى إلغاء خطط سفرهم والبقاء في منازلهم في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وقد قفزت الديون المستحقة على صناعة الطيران بنسبة 23 بالمئة منذ عام 2020، ليصل حجمها إلى 340 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج". وقد باعت شركات النقل الجوي العالمية 63 مليار دولار من السندات والقروض، حتى الفترة الحالية من العام.

ويعد ذلك دليلا إضافيا على أن الصناعة بصدد مواجهة طريق وعر، في الوقت الذي مازالت هناك الكثير من القيود الحدودية مفروضة، كما أن موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة وأوروبا قد أوشك على الانتهاء.

ومن جانبها، أعلنت شركة "إيزي جيت" وشركة الخطوط الجوية اليابانية عن خطط جديدة لجمع الأموال هذا الشهر، لمساعدتهما في مواجهة الوباء الذي استمر لفترة طويلة.