وزير القوى العاملة يتفقد وحدات التدريب المتنقلة ويوجه بسرعة إطلاقها في القرى والمحافظات

• شحاتة: هدفنا تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة

• خطة تدريب 2022-2023 تستهدف تنظيم 479 دورة تدريبية على 49 مهنة يستفيد منها 9448 شابا وفتاة

تفقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر الوزارة؛ تمهيدا لإطلاقها في قرى ومحافظات مصر، للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل، وهي: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى" و"الذكاء الاصطناعي".

وأشاد بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت.

كما تفقد نموذج وحدة التدريب على "إعداد الوجبات السريعة"، مؤكدا أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة.

وجاء في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزير -خلال تفقده وحدات التدريب المتنقلة- تفقد أيضا وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، التي تم تطويرها مؤخرا داخل الوزارة، ووجه بزيادة أعداد المقاعد داخل القاعة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كان وزير القوى العاملة، قد اعتمد الأسبوع الماضي خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، التي يتم تنفيذها في 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وسيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة، فى الخطة الجديدة، للحصول على دورات التدريب التحويلى، أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة، مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.

ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية، على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.