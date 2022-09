فازت الممثلة أماندا سيفريد ونجمة فيلم "Mean Girls" على جائزة إيمي لعام 2022 كأفضل ممثلة رئيسية، عن دورها في مسلسل "The Dropout"، بينما حصدت النجمة جينيفر كوليدج جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في "The White Lotus"، وذلك عن فئة المسلسلات المحدودة.



توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.



يقام الحفل الآن بمدينة لوس أنجلوس ويذاع مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.