مصرع طفل أثناء اللهو على مرجيحة داخل مسكنه في الصف

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لقى طفل مصرعه نتيجة التفاف حبل حول رقبته خلال اللهو بمرجيحة، في منطقة الصف، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن طفل خلال اللهو بالمرجيحة، التف حبل حول رقبته، مما أسفر عن اختناقه ومصرعه في الحال، وبسؤال أهلية المتوفي نفو وجود شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.