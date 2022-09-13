تقرير: بريطانيا ترفض دعوة 3 دول لحضور جنازة الملكة إليزابيث

تتوقع وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر رسمية، حضور أكثر من 500 ضيف رفيع المستوى، دعتهم الحكومة البريطانية من جميع أنحاء العالم، لحضور مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية الاثنين المقبل.



وبحسب وسائل إعلام بريطانية، امتنعت لندن عن دعوة ممثلين عن 3 دول، وهي روسيا وبيلاروسيا وميانمار، فيما ستكون إيران ممثلة على مستوى سفيرها في لندن.



ومن الذين أكدوا مشاركتهم في مراسم الجنازة، كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل الذين تم دعوتهما فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى جانب ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته ليتيزيا، وغيرهم الكثير من الملوك والرؤساء.



ولم تعلق السفارة الروسية لدى بريطانيا حتى الآن على المعلومات التي ترددها وسائل الإعلام، إلا أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ذكر يوم الجمعة الماضي أن الحضور الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في جنازة إليزابيث الثانية غير وارد.



يمكن أن تستوعب كنيسة وستمنستر 2200 شخص ، ومن المتوقع أن تستضيف أحد أكبر تجمع لرؤساء الدول يوم 19 سبتمبر لإحياء ذكرى الملكة البالغة من العمر 96 عامًا ، والتي توفيت في 8 سبتمبر في مقر إقامتها بالمورال في اسكتلندا.