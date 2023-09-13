البرلمان الأوروبي يضيف 15 مقعدا في 2024

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يعتزم البرلمان الأوروبي، إضافة 15 مقعدا بعد إجراء الانتخابات الأوروبية في يونيو، مما يزيد العدد الإجمالي لنواب البرلمان إلى 720 عضوا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ15 مقعدا على 12 دولة مختلفة بالتكتل، حسبما قرر نواب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وبموجب الخطة، من المقرر أن تحصل كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا على مقعدين إضافيين لكل منهما.

وستحصل كل من بلجيكا والدنمارك وأيرلندا ولاتفيا والنمسا وبولندا وفنلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا على مقعد إضافي.

وتهدف المقاعد الإضافية إلى عكس التغيرات الديموجرافية لسكان الاتحاد الأوروبي منذ إجراء أحدث انتخابات أوروبية في 2019.