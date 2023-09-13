ألسن عين شمس تستقبل طلاب صينيين بجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية لدراسة اللغة العربية بالكلية

التقت الدكتورة سلوی رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور ناصر عبد العال ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس، والدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميمة خشبة، رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، عدداً من الطلاب الصينيين في جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية لدراسة اللغة العربية في كلية الألسن.



وخلال اللقاء تم اطلاع الطلاب على البرنامج المتميز لوحدة رفاعة لتنمية المهارات اللغوية والترجمة بحضور عدداً من أساتذة قسم اللغة العربية المتخصصين في تدريس اللغة العربية للأجانب.



يأتي هذا فى إطار التعاون الدولى بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية، وضمن الجهود المبذولة من قبل معهد كونفوشيوس للتعريف بالخدمات التعليمية المختلفة التي تقدمها الجامعة لدراسة اللغة العربية بوحدة رفاعة الطهطاوي لتنمية المهارات اللغوية والترجمة ومن خلال برنامج اللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغيرها بالكلية.