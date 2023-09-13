رئيس كتلة الحوار: فريد زهران المرشح المحتمل والأقرب لمشروعنا

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه تم عمل توكيل لتأسيس حزب الحوار، وتم البدء في تأسيسه فعليا منذ أمس، مع استمرار وجود كيان كتلة الحوار؛ لأنه كيان حر ويضم أشخاصا من عدة أحزاب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الكتلة لديها مرشح افتراضي للدفع به في الانتخابات الرئاسية، ولكن جار البحث عن تطابق بيانات المرشحين، وتطابق توجهاته السياسية مع الكتلة، خاصة وأنها تمتلك توجها سياسيا ليبراليا يؤمن بالحرية العامة، منوها بأن الكتلة حاولت الوصول خلال اجتماع الكتلة أمس إلى اسم مرشحها، فضلا عن أنه سيكون من قيادات الكتلة.

ولفت إلى أنه تم إرجاء الإعلان عن اسم مرشح كتلة الحوار لرئاسة الجمهورية، معقبا: «نحن مستعدون وشكلنا اللجان، خاصة أنه لدينا رؤية مختلفة في تطلعاتنا للمستقبل».

وأشار إلى أن الأجواء صالحة وإيجابية فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أن الكتلة لديها مرشحون يتحدثون وينتقدون الأوضاع ولهم مطلق الحرية، وأنها في حالة انعقاد دائم مع اللجان.

وأكد مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية هي نزول الناخبين للجان، ولدينا غدا موعد مع فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لمناقشة برنامجه وهو الأقرب لمشروعنا.

