ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 6ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في يوليو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0% فقط.

وعلى أساس ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر3% مقابل 2ر3% خلال يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر3% سنويا.

في الوقت نفسه.. أشار تقرير وزارة العمل إلى ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 3ر4% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 7ر4% خلال الشهر السابق.