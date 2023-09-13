ارتفاع حصيلة قتلى حريق مبنى سكني في هانوي إلى 30 شخصا على الأقل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، مضيفة أنها أنقذت أكثر من 100 شخص.

وقالت الشرطة، بحسب تقرير صحفي، إنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير في عملية واسعة النطاق.

وكانت شرطة هانوي قد أعلنت في وقت سابق عن اندلاع حريق في مبنى سكني صغير في منطقة ثانه شوان في هانوي.

وهرعت فرق الإطفاء لمكان الحادث بعد أن تم إخطار الشرطة بنشوب حريق في المبنى المكون من 9 طوابق، حيث حوصر العديد من الأشخاص بداخله.

وشملت العملية واسعة النطاق فرق مكافحة الحرائق ورجال الشرطة من عدة مناطق، بالإضافة إلى 15 سيارة إطفاء وأكثر من 100 ضابط وجندي.

كما تواجد مسؤولون محليون في مكان الحادث.

وفي وقت لاحق، كلفت السلطات خدمات الطوارئ بالتحقيق في سبب الحريق.