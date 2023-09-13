 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف مصري جراء إعصار دانيال في ليبيا و25 ألفا لكل مصاب تنفيذا لتوجيهات الرئيس - بوابة الشروق
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100 ألف جنيه لأسرة كل متوف مصري جراء إعصار دانيال في ليبيا و25 ألفا لكل مصاب تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 5:57 م

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوف؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.

وتقدمت القباج بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين، موجهة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا ،وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصري


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