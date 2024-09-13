الصحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي لمستشفى شبين الكوم التعليمي

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي السنوي لمستشفى شبين الكوم التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان «التحديات الصحية المجتمعية.. نظرة مستقبلية».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على عقد المؤتمرات العلمية الطبية والبحثية، التي تساهم في تبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة وتنمية المهارات، إلى جانب اهتمام الوزارة بالتعاون العلمي والعملي مع الجامعات المصرية من خلال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كركيزة أساسية من صميم عمل الهيئة المنوط بها البحث العلمي التطبيقي والتدريب الطبي المهني المستمر.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة بصدد إقامة الصرح الطبي الأكبر بالشرق الأوسط، بإنشاء مدينة المعاهد الطبية التابعة للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم 18 معهدا متخصصا، مما يعظم من أهمية دور التأهيل والتثقيف الطبي والعلمي لمواكبة العمل بذلك الصرح الطبي المتميز.

فيما أشار الدكتور تامر مقشط رئيس المؤتمر ومدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، إلى أن المستشفى يخدم ما يقرب من 5 ملايين مواطن على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تبلغ الطاقه الاستيعابية للمستشفى 693 سريرا وعدد 62 سرير رعاية مركزة، وتم استحداث خدمات التغذية العلاجية، وإنشاء عيادة متخصصة للقلب لمتابعة حالات القسطرة، وكذلك إدخال بعض التخصصات الدقيقة، وزيادة عمل الوحدات التخصصية، بما يواكب إجراءات الترخيص المطلوبة لاعتماد المستشفى بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار إلى بدء العمل في تفعيل نظم الرقمنة بأغلب أقسام المستشفى، لمواكبة التحول الرقمي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأدوية والمستهلكات بالمستشفى، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتحسين معدلات الأداء وتطوير منظومة التدريب والبحث العلمي.

يُذكر أن رئيس المؤتمر أهدى درع المستشفى إلى الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، كما تم تكريم عدد من رؤساء ومؤسسي أقسام المستشفى السابقين لدورهم المتميز في النهوض بالمستشفى وأقسامه المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، وعدد من الكوادر الطبية بالقطاعات الصحية المختلفة.