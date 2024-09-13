تعرض رئيس جزر القمر لاعتداء بسكين

تعرّض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، اليوم الجمعة، لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة.

وجاء في تصريح أدلت به المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمدة لوكالة الصحافة الفرنسية "تعرّض رئيس الدولة لهجوم في سليمان-إستاندرا"، المنطقة المحاذية لموروني، في مرتفعات عاصمة الأرخبيل.

وقالت المتحدثة "الحمد لله أن حياته ليست بخطر".

وكان مصدر مقرّب من الرئاسة أفاد، طالبا عدم كشف اسمه، بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المهاجم.

وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة تعرّض الرئيس لجروح طفيفة جراء الهجوم.

وقال مصدر مقرّب من رئيس الدولة طالبا عدم كشف هويته إن "فردا هاجم الرئيس بسلاح أبيض"، مشيرا إلى أن "الرئيس تعرّض لإصابة طفيفة"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأوضح مصدر آخر مقرّب من الرئاسة أن "الرئيس تلقى الرعاية اللازمة. وحياته ليست بخطر"، موضحا أن منفّذ الهجوم شاب "عنصر في الدرك" دخل السلك في العام 2022.

ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.