رومانيا تنتقد مهاجمة روسيا لسفينة حبوب في المياه الدولية

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أدانت رومانيا بشدة القصف الروسي لسفينة تجارية قادمة من أوكرانيا عبر البحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الخارجية الرومانية اليوم الجمعة.

ووصفت الوزارة الهجوم الروسي بأنه "تصعيد غير مسبوق" في حربها ضد أوكرانيا ونعتته بأنه: "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وكانت سفينة الشحن "آيا" في المياه الدولية وعلى متنها شحنة قمح في طريقها من أوكرانيا إلى مصر وقت الهجوم.

وأضافت الوزارة أن روسيا عرضت "أمن الإمدادات الغذائية العالمية للخطر من خلال القصف المنهجي للبنية التحتية الأوكرانية والسفن التي تنقل الحبوب".

وأفادت الأنباء بأنه لم يصب أحد في الحادث.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، إن صاروخا روسيا أصاب سفينة محملة بالقمح بعد وقت قصير من مغادرتها المياه الأوكرانية.

وأضاف: "ننتظر رد فعل العالم. لا يجب أبدا أن يكون القمح والأمن الغذائي أهدافا للصواريخ".