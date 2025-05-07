 ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان قرارا غبيا جدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان قرارا غبيا جدا


نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 5:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 5:41 ص

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني الكبار" كان " قرارا غبيا جدا"، ولولا ذلك لما اندلع النزاع في أوكرانيا، حسب رأيه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لو كانت روسيا ضمن مجموعة الثماني، أعتقد أنه لما كانت هناك هذه الحرب السخيفة والمميتة".

يذكر أن مجموعة الدول السبع تأسست في السبعينيات من القرن العشرين وكانت تضم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا. وانضمت إليها روسيا في عام 1998 لتتحول المجموعة إلى "الثماني الكبار".

وبعد انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتوقفت المشاركة الروسية في عمل المجموعة، فعادت إلى صيغة الدول السبع.


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