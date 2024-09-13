العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن دولة تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

وكانت العدل الدولية أصدرت أواخر يناير 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.

وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.

وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت نيكاراجوا أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير؛ للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.

وفي أواخر مايو الماضي، تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو الماضي، ثم لحقت كوبا وإسبانيا بالدول السابقة في أواخر الشهر ذاته.

وفي 7 أغسطس الماضي، انضمت تركيا رسميا إلى الدعوى، في حين أبدت جزر المالديف عزمهما على الانضمام إلى القضية أيضا، إضافة إلى أيرلندا وبلجيكا.