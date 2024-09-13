يعرض نادي سينما المرأة والذي ينظمه المركز القومي للسينما، أفلام مهرجان بردية السينمائي، وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بعرض كل من فيلم" فقه أمي" للمخرج "عمر عز" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الأولى في مهرجان بردية السينمائي في دورته السابقة.

- فيلم "لحظة صدق" للمخرج "هشام على عبد الخالق" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثانية في مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة.

- الفيلم العراقى "شيرين" للمخرج زيد شكر، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثالثة فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة.

- فيلم "أوضة وصالة" للمخرج إسلام عصام.

- فيلم "رزق" للمخرج شريف سالم.

- فيلم "ورقة جرنال" للمخرج "محمد أبو طبل".

- الفيلم العراقى "چيلانا الموصل" للمخرج" سلام الموسى".

- فيلم "كفتة بالصلصة" للمخرج "تامر زين".

- فيلم "إنكار" للمخرج "حسام عزام".

- الفيلم الفلسطيني "كحل بلون الدم" للمخرج "مُعاذ أسمر".



ويعقب العرض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "أحمد صقر"، والمخرج الكبير "عمرو عابدين" رئيس قناة النيل للدراما، و"عزة أبو اليزيد" رئيس ومؤسس مهرجان بردية السينمائي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان، وتدير الندوة الفنانة "شاهنده محمد على" مديرة "نادى سينما المرأة".

وعقب الندوة يتم تكريم كل من:

- العميد "وليد مصطفى زكي" عضو مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون.

- الفنان التشكيلي "عبد الحكيم صالح" المدير الإداري لمهرجان بردية السينمائي.

- الفنان التشكيلي والروائي "عبد العزيز السماحي" مصمم مطبوعات مهرجان بردية السينمائي.

ثم تسليم شهادات المشاركة لصناع أفلام بردية السينمائي في دورته السابقة.