آية سماحة: هكذا نجوت من الموت في عمر أفندي

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روت الفنانة آية سماحة، كواليس مشاهد السحر في مسلسل "عمر أفندي"، والذي جمعها بالفنان أحمد حاتم، وكادت تفقد حياتها بسببه، على حد قولها.

وقالت آية سماحة، خلال لقائها وأبطال المسلسل في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة ON، إن حاتم أدخل "سيخ حديد" حقيقي داخل الصندوق أثناء وجودها فيه خلال مشهد الخدع السحرية، دون أن ينتبه.

وأضافت: "أحمد حاتم كان هيموتني، الصندوق اللي كنت بدخل فيه كنت بجرب هقف إزاي راح مدخل السيخ.. وعلى غير العادة كان عندي سرعة بديهة واتحركت".

وعن رد فعل أحمد حاتم بعد هذا الموقف قالت: "معملش حاجة.. قالي إيه دا بجد كنتي جوا يا لهوي، وراح ماشي".