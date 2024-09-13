أشاد الإعلامي عمرو أديب، بموقف النقابات من الملاحظات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، قائلا:" أنا أحيي النقابات التي تصدت وقالت: نحن موجودون في هذا البلد حتى نضمن الحريات.. حديث نقابة الصحفيين عن الحريات هذا هو دورها".

ولفت خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المواطن المصري "غير متابع" لتفاصيل التعديلات ولا يرسخ في ذهنه سوى الانطباع العام، على غرار الموقف العام من منجم السكري، قائلا: "زي ما حصل في موضوع منجم السكري و يا جماعة المنجم ما اتباعش اللي اتباع الشركة.. لأ، الانطباع العام اللي مشي إنهم باعوا المنجم!".

وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية ليس "أمرا سهلا"، مشبها إياه بـ "الدستور المصغر" للدولة لكونه ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، معقبا: "أكثر من 540 مادة أنت مش متخيلها في حياتك، وقفت في إشارة أو وقفت في لجنة أو دخلت قسم الشرطة؛ كل ده قانون الإجراءات الجنائية".

وختم مخاطبًا المواطنين، قائلا: "إحنا أكثر شعب بيدخل أقسام، كل يوم أنت رايح تعمل محضر، رايح ترفع قضية، إحنا على طول في محاكم وأقسام، فأنت لازم تضمن هذا الأمر، والضمان الأول لهذا الأمر هو مجلس النواب".