ما مدى فعالية الفاكهة في تقليل خطر سرطان القولون؟

يُعتبر سرطان القولون أحد أبرز القتلة الصامتين نظرًا لصعوبة الكشف المبكر عنه، لكن يمكن للوقاية الغذائية أن تساعد في تقليل الخطر.

فقد كشفت دراسة حديثة أن مادة متوافرة في الفاكهة يمكن أن تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 30%.

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الدراسة التي أجراها فريق من جامعة أوكسفورد أوضحت أن تناول 24 جرامًا من الألياف الطبيعية يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30%.

وأضافت الصحيفة أن هذه الكمية من الألياف يمكن الحصول عليها من تناول 5 ثمارات فاكهة يوميًا. كما أوردت الصحيفة دراسة أخرى منشورة في "الدورية البريطانية الطبية" شملت تحليلًا لنحو 30 دراسة سابقة، حيث كشفت أن كل 10 جرامات إضافية من الألياف تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10% إضافية.

وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت خبيرة التغذية جيرلين جونز إن الألياف الطبيعية توفر مواد أساسية لبناء خلايا الأمعاء، مما يساعد في منع حدوث الالتهابات التي قد تؤدي إلى السرطان.

من جانبه، أكد الطبيب سونيل كوميث من عيادة كليفلاند أن الألياف تلعب دورًا مهمًا في منع انتكاسات سرطان القولون بعد التعافي، مما يعزز أهمية تناولها ضمن النظام الغذائي اليومي.