بيان غاضب للاعبات منتخب مصر لكرة اليد بعد الانسحاب من بطولة أفريقيا

أصدر لاعبات منتخب مصر لكرة اليد بيانًا بخصوص قرار الاتحاد المصري لكرة اليد، بعدم المشاركة في بطولة إفريقيا 20224 وحل منتخب السيدات في الوقت الحالي.

وسيطرت حالة من الغضب على لاعبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بإلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات والاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقررن اللاعبات التقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بسبب قرار إلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء البيان كالتالي:

في 12 سبتمبر، وخلال وجودنا في معسكر تحضيري لبطولة إفريقيا، أبلغنا الجهاز الفني في اجتماع عُقد الساعة 11:30 ليلًا بقرار الاتحاد المصري لكرة اليد بعدم المشاركة في بطولة إفريقيا 2024 وحل منتخب السيدات، لم يكن أيًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حاضرًا ولم يتجاوبوا مع محاولات الاتصال بهم لفهم أسباب القرار.

كان هذا القرار بمثابة صدمة لنا، إذ كنا في مرحلة الاستعداد للسفر إلى التشيك ما بين 24و 27 سبتمبر لمعسكر تحضيري خارجي وتم تأجيل البطولات المحلية لتبدأ بعد عودتنا من بطولة إفريقيا مع اتفاقيات مسبقة مع الأندية المحلية لإقامة مباريات تحضيرية.

وقرر اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، إلغاء معسكر المنتخب الذي كان مقاما في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

في مداخلة تلفزيونية مساء الأمس مع الإعلامي هاني حتحوت، كشف أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن الأسباب وراء القرار، والتي تلخصت في رغبة الاتحاد في تعديل استراتيجية منتخبات السيدات بعد نتائج بطولتي العالم للشابات والناشئات هذا الصيف. كما أشار إلى أن الاتحاد يعتبر أن مشاركة الفريق في البطولة لن تؤدي إلى نتائج مجزية بالنظر إلى حصولنا على المركز الثامن في بطولة إفريقيا 2022.

وذكر أيضًا أن إقامة البطولة في الكونغو تمثل خطرًا نظرًا للحرب الأهلية وانتشار مرض جدري القرود، بالإضافة إلى التكاليف المالية التي قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يعتبره الاتحاد كبيرًا بالنظر إلى توقعهم بأننا سنحصل على المركز السابع أو الثامن.

نود الرد على هذه النقاط بالتوضيح أن المنتخبات التي شاركت في بطولتي العالم للشابات والناشئات هم أبطال إفريقيا في مراحلهم السنية، وأن استراتيجيات بطولة إفريقيا تختلف عن بطولة العالم. كما أن حصولنا على المركز الثامن في بطولة إفريقيا 2022 كان نتيجة طبيعية نظرًا لكونها أول بطولة رسمية لنا كمنتخب سيدات.

نود أن نؤكد أن الاحتكاك والمشاركة في البطولات هي أهم خطوة لنجاح أي استراتيجية يضعها الاتحاد وبالنسبة لمخاطر التواجد في الكونغو، فإننا نؤكد أن هناك تعليمات من منظمة الصحة العالمية للتعامل مع مرض جدري القرود، والمنتخب المصري للناشئين سيشارك في بطولة إفريقيا قريبًا بالرغم من وجود نفس المخاطر باللعب ضد بعض الدول المشاركة التي ينتشر فيها المرض.

أما بالنسبة للتكلفة المالية، فإن جزء كبير تم إنفاقه بالفعل نظرًا لقرب توقيت البطولة. كما أن اعتراض الاتحاد عليها يعتمد على توقعاتهم بنتائج الفريق، دون تقديم توضيح للأسباب التي تجعلهم يتوقعون أننا سنحصل على مراكز متأخرة، خاصة مع تحسن مستوى الفرق المصرية في البطولات المحلية والدولية وحصول الأندية المشاركة في بطولات إقليمية على مراكز متقدمة داخل المربع الذهبي. مما يبشر بتحسن هائل في النتائج للمنتخب المصري.

إنه لشرف لنا أن نمثل مصر كمنتخب سيدات منذ 2022، وقد بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى المربع الذهبي في بطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. لكن قرار الاتحاد بإيقاف مشاركتنا، دون أسباب منطقية، يحرمنا من فرصة تحقيق هذا الحلم. للأسف لا نعرف كيف يمكننا تغيير هذا القرار.