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قررت النيابة العامة بالقاهرة التصريح بدفن جثث 3 أشخاص "سيدتين وطفلة، ضحايا عقار شبرا مصر المنهار، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لفحص آثار العقار والوقوف على أسبابه، ومعرفة ما إذا كان صدر للعقار قرارات إزالة من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات أفاد بورود بلاغ من الأهالي، تضمن سقوط عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا مصر بالقاهرة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الحماية المدنية والأوناش مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبمجرد وصول القوات الأمنية تم فرض كردون أمني في محيط العقار.

وبدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات والبحث عن ناجين أسفل العقار وبإحصاء قاطني العقار تبين غياب سيدتين وطفلة وبتكثيف البحث عثرت القوات الأمنية على جثث المفقودين أسفل العقار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة والجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.