اتحاد الشطرنج يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستضافة بطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة مختار عمارة، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستضافة مصر بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات، خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر المقبل، في العاصمة القاهرة، بمشاركة أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير لتؤكد المكانة المتنامية للشطرنج المصري على الساحة الدولية، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وتستعد القاهرة لاستقبال الوفود واللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، وسط تطلعات بأن تشهد المنافسات مستويات فنية قوية ومنافسة كبيرة على 72 ميدالية في منافسات الشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات.

وأكد مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تمثل حدثًا تاريخيًا للشطرنج المصري والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على تنظيم البطولات الكبرى وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة الرياضة المصرية.

وقال عمارة إن مشاركة أكثر من 100 دولة في البطولة تؤكد حجم الحدث وأهميته، خاصة أن المنافسات ستشهد وجود مجموعة من أبرز المواهب الواعدة في الشطرنج على مستوى العالم، مؤكدًا أن الاتحاد المصري يعمل على توفير كل مقومات النجاح للبطولة وإخراجها بصورة تليق باسم مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة للترويج للشطرنج المصري وتعزيز التواصل مع الاتحادات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة، مشيرًا إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الدول في القاهرة سيكون له مردود إيجابي على اللاعبين المصريين وعلى مستقبل اللعبة في مصر.

ومن جانبه، أكد جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن استضافة بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات في القاهرة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة داخل مصر، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على احتضان أكبر الأحداث الرياضية الدولية.

وقال سمير إن البطولة ستكون فرصة مميزة أمام الناشئين والناشئات المصريين للاحتكاك بأفضل المواهب العالمية واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المنافسات القوية التي ستقام على مدار أيام البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين باعتباره الأساس الحقيقي لصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في المستقبل.

وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إلى أن إقامة البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بالقاهرة تحمل أهمية كبيرة، وتمنح الحدث خصوصية تاريخية، مؤكدًا أن الاتحاد يتطلع إلى تنظيم بطولة متميزة تعكس قدرات مصر التنظيمية وتترك انطباعًا إيجابيًا لدى جميع الوفود والاتحادات المشاركة.

وتجمع البطولة نخبة من أفضل المواهب الشابة في رياضة الشطرنج من مختلف دول العالم، حيث يخوض اللاعبون واللاعبات منافسات قوية على لقبي الشطرنج السريع «Rapid» والشطرنج الخاطف «Blitz» للناشئين والناشئات، وسط مشاركة دولية واسعة ومنافسة قوية على 72 ميدالية.

كما أسند الاتحاد الدولي للشطرنج إلى الدكتور كريم وجيه منصب مدير بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للناشئين والناشئات، وذلك للمرة الأولى، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات في مجال إدارة وتنظيم البطولات.