محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين وتكثيف التواصل المباشر معهم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية مفاجئة، سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي العرب، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على معدلات إنجاز ملفاتهم وسرعة التعامل مع طلباتهم.

رافق المحافظ، خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، ومهندس ماجد نعيم، مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي، ومحمد درغام، مدير إدارة الحوكمة بالمحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد خلال الجولة، انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على عدد من ملفات العمل والإجراءات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها ملفات التصالح والملفات الخدمية المختلفة، موجها بضرورة سرعة إنجاز الطلبات، وتيسير الإجراءات، وحسن التعامل مع المواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمات بصورة أكثر سهولة ويسرا.

ووجه بتكثيف الفرق المتنقلة التابعة للمراكز التكنولوجية، بما يسهم في الوصول إلى المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى التردد بصورة متكررة على مقار المراكز التكنولوجية، مؤكدا أهمية تطوير آليات تقديم الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء.

وكلف محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء وبورفؤاد بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وعقد لقاء أسبوعي مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على سرعة الاستجابة لها، مع متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وجرى استعراض آليات العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة مستوى الأداء، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.