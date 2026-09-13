تفقّد محمد صلاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عددًا من مدارس إدارة "ببا" التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مدى انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام عمارة، مدير المديرية.

وشملت الجولة الميدانية زيارة مدارس: "الثورة للتعليم الأساسي"، و"الإصلاح للتعليم الأساسي"، و"الحديثة"؛ حيث تابع وكيل المديرية حضور الطلاب وانتظامهم داخل الفصول، وتواجد هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا تفعيل اليوم الدراسي بجدية وانضباط منذ ساعاته الأولى.

كما اطمأن صلاح على انتظام جدول الحصص وفق المواعيد المعلنة، وتوافر الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب، موجّهًا بضرورة تهيئة بيئة تعليمية محفزة، والاهتمام بالنظافة العامة، وتطبيق معايير السلامة والأمن المدرسي، وحسن استقبال الطلاب بما يسهم في استقرار العملية التعليمية.

وشدد وكيل المديرية على الالتزام التام بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل، ومتابعة انضباط الحضور والانصراف، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الدراسة، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تقع في صدارة الأولويات، وأن الجولات الميدانية المستمرة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية.

واختتم وكيل المديرية جولته بالتأكيد على استمرار الزيارات الميدانية بمختلف الإدارات والمدارس على مستوى المحافظة؛ لرصد الواقع التعليمي عن قرب، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية، ضمانًا لتقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بالطلاب.