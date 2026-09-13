مدارس الفيوم تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة وسط انتظام العملية التعليمية

انطلقت الدراسة بمدارس محافظة الفيوم، اليوم الأحد للعام الدراسي الجديد 2026/2027، وسط انتظام الطلاب والمعلمين داخل الفصول، ومتابعة ميدانية من قيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول.

وتابع الدكتور وائل عبدالباري هراس وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير الدراسة بعدد من المدارس، وحرص خلال جولاته على تهنئة الطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي.

وأكدأن الانضباط وانتظام الحضور يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، وأن مصلحة الطالب هي محور العمل داخل المدارس.

وشهدت المدارس طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، فيما انتظم الطلاب داخل الفصول وبدأت الحصص وفق الجداول المقررة، بالتزامن مع متابعة نسب الحضور وانتظام اليوم الدراسي.

وشدد وكيل الوزارة، على التزام جميع العاملين بالمدارس باللوائح المنظمة للعمل، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، مع ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو معوقات قد تؤثر على سير الدراسة.

وأكد هراس، أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولويات المديرية، مشددا على استمرار مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، والتأكد من جاهزية المنشآت والمرافق، بما يحافظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وأشار إلى أهمية دور المعلمين في إنجاح العملية التعليمية، وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لهم، مشيرا إلى أن احترام المعلم وتقدير دوره ينعكسان بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وتواصل القيادات التعليمية ومديرو الإدارات والمدارس المتابعة الميدانية خلال الأيام الأولى من الدراسة، للتأكد من انتظام الجداول والحصص، ووصول الكتب الدراسية، وحضور الطلاب والمعلمين، فضلا عن رصد أي معوقات والتعامل معها بصورة عاجلة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، استمرار المتابعة اليومية للمدارس، بهدف الحفاظ على انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بما يدعم تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة.