نائب محافظ الفيوم يتابع خطة تطوير وتجميل وتشجير الطريق الدائري

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير ورفع كفاءة وتجميل وتشجير الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمحاور والطرق الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري والهوية البصرية للمدينة.

ناقش الاجتماع، بحضور ممثلي إدارات التخطيط العمراني والبيئة ووحدة المخلفات الصلبة والوحدة الهندسية بمكتب المحافظ، إلى جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، الأعمال المقترح تنفيذها لتطوير الطريق، وآليات صيانة ورفع كفاءة الرصف القائم، بما يتناسب مع أهمية الطريق ودوره في تحقيق السيولة المرورية وتحسين الصورة العامة للمدينة.

ووجّه نائب المحافظ بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لإعداد حصر شامل لاحتياجات الطريق، وتقسيمه إلى قطاعات، وتحديد أولويات التطوير لكل قطاع، تمهيدًا لإعداد تصور متكامل للأعمال المطلوبة، بما يضمن سرعة التنفيذ والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وشملت التوجيهات دراسة أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة البلدورات وأعمال الإنترلوك وأعمدة الإنارة، إلى جانب أعمال الصيانة والرصف، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام للطريق وتعزيز الهوية البصرية لمدينة الفيوم.

كما وجّه التوني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بتكليف لجنة من إدارة الإشغالات بالمرور على الطريق الدائري، ومراجعة موقف المحال والأكشاك المقامة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يدعم عوامل الأمان ويحد من الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتحسن المظهر الحضاري للطريق.