 محافظ الغربية: نحرص على تقديم أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية: نحرص على تقديم أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم

علاء شبل
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 7:40 م

التقى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا من أبطال وممثلي ذوي الهمم، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر معهم، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والنائب أحمد الجرواني، عضو مجلس النواب، والنائبة وفاء السرنجاوي، عضو مجلس النواب.

وأكد محافظ الغربية، خلال اللقاء أن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتعمل على توفير سبل الرعاية والتمكين لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم أبطالها من ذوي الهمم وتشجيعهم على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات، مع تقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأشار "عبد المعطي"، إلى أن أبناء الغربية من ذوي الهمم نماذج مشرفة في الإرادة والنجاح، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم؛ بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة، ويعزز دمجهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

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