محافظ بورسعيد يشهد ختام تدريب الخريجين لسوق العمل على نظم تكنولوجيا المعلومات الجغرافية GIS

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مراسم تسليم شهادات ختام التدريب المكثف في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، لشباب الخريجين وللعاملين.

وجرى تنظيم التدريب بالتعاون بين مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، وجامعة بورسعيد، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، والدكتورة هبة عبد العاطي، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز إبداع مصر الرقمية فرع بورسعيد.

ويأتي التدريب، في إطار بروتوكول التعاون بين مركز معلومات شبكات المرافق وجامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة هبة صالح؛ بهدف توفير تدريب تخصصي ومكثف في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث تم تنفيذ البرنامج بمقر مركز معلومات شبكات المرافق ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومركز إبداع مصر الرقمية فرع بورسعيد.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم الأحد، أن البرنامج التدريبي استهدف العاملين بمحافظة بورسعيد وشباب الخريجين من أبناء المحافظة، واستمر على مدار 4 أشهر، متضمنًا تدريبًا متخصصًا في مجال GIS؛ بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتنمية مهاراتهم التكنولوجية والتخصصية، وتأهيلهم بصورة عملية تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

فيما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الشباب.

وأشار إلى أهمية التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي تواكب التطور التكنولوجي وتوفر للشباب فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

كما أشاد المحافظ، بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد ومعهد تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التنمية، موجهًا بمواصلة دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإداري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة.