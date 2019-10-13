بولندا تقهر مقدونيا الشمالية بثنائية وتلحق بركب المتأهلين لنهائيات يورو 2020

لحق المنتخب البولندي بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الأحد في الجولة الثامنة لمباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية، التي شهدت أيضا فوز المنتخب النمساوي 1 / صفر على مضيفه منتخب سلوفينيا.

وضمن المنتخب البولندي صعوده قبل جولتين على نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا، فيما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة، ليظل في المركز الثالث.

ويصعد متصدر ووصيف المجموعة مباشرة إلى النهائيات، التي ستقام في صيف العام المقبل.