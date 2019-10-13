الإدارة الذاتية الكردية: 785 من منتسبي داعش فروا من مخيم عين عيسى

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أن 785 عنصرا من منتسبي تنظيم داعش الأجانب تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى بريف الرقة.

وذكرت الإدارة، على حسابها على موقع فيسبوك، أن فرار الموقوفين تم "بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركي".

كان عبد القادر موحد الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية وشؤون المنظمات في الإدارة قال إن حماية المخيم انسحبت بعد أعمال الشغب التي قامت بها عوائل مقاتلين تنظيم داعش داخل المخيم إثر القصف التركي على أطراف المخيم.

يذكر أن مخيم عين عيسى، الواقع شمال بلدة عين عيسى، كان يضم آلاف النازحين، بالإضافة لوجود أكثر من ألف من عوائل عناصر تنظيم داعش من جنسيات أجنبية.

وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فرار أغلب المحتجزين في المخيم.

وأضاف السكان أن بعض النازحين لا يزالون في المخيم لعدم قدرتهم على التوجه إلى أي منطقة بسبب انقطاع حركة السير على الطرق المؤدية إلى بلدة عين عيسى.