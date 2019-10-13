إعصار «هاجيبيس» يقتل 19 شخصا ويتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية باليابان

ألحق إعصار "هاجيبيس" الدمار في مناطق واسعة من اليابان، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وفقدان أكثر من 10 آخرين، في الوقت الذي غمرت فيه مياه الأمطار الأنهار وتسببت في انهيارات أرضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وأصيب أكثر من 140 شخصا مع وصول هاجيبيس، أحد أقوى العاصير التي ضربت طوكيو منذ عقود، إلى شبه جزيرة إيزو، ويضرب العاصمة مساء السبت.

ولقى شخص حتفه وفقد 7 آخرون إثر غرق سفينة شحن بنمية على متنها 12 فردا، هم عدد أفراد طاقمها حيث كانت راسية في خليج طوكيو في وقت متأخر أمس السبت، فيما تم انقاذ 4 من أفراد طاقم السفينة البالغ وزنها 1925 طنا صباح اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتجري عمليات الإنقاذ في مناطق كثيرة من البلاد التي تعرضت لانهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا على الأقل في شمال شرق البلاد وفي إقليمي كانتو وكوشين.

وقالت الحكومة إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارا أرضيا في 12 محافظة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن تحذيرًا طارئًا من الأمطار صدر في 13 محافظة أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا.

وقال سوجا اليوم الأحد، "إن الإعصار الـ19 لهذا العام "تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية"، مضيفا أن حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

وقال إن الحكومة "تبذل قصارى جهدها" للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي".

وذكرت كيودو أن إعصارًا وصل مدينة إيتشيهارا في شرق طوكيو في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين وتدمير 12 منزلاً.

وخلال الليلة الماضية، صدرت الأوامر لأكثر من 4.4 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرقي وشمال شرقي اليابان، بما في ذلك 910 آلاف شخص في مدينة كاواساكي، حيث تسببت العاصفة في حدوث رياح قوية وهطول أمطار غزيرة أغرقت مناطق سكنية.

وفي طوكيو قضى حوالي 80 ألف شخص الليل في ملاجئ الطوارئ وسط مخاوف من حدوث فيضان شديد.

وتم إلغاء حوالي 800 رحلة طيران اليوم الأحد بعد إلغاء 1600 رحلة طيران أخرى يوم أمس، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وحتى ظهيرة اليوم (0300 بتوقيت جرينتش)، ضعفت قوة الإعصار وتحول إلى عاصفة مدارية فوق المحيط الهادي.

وقال مسؤولون إن منظمي كأس العالم للرجبي ألغوا مباراة بين ناميبيا وكندا في مدينة كاميشي شمالي البلاد، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بسبب هاجيبيس.

يُذكر أن المبارة في استاد كاميشي هى الثالثة التي يتم إلغاؤها بسبب العاصفة.