سنغافورة تواجه تداعيات اقتصادية حادة لجائحة كورونا

قال رئيس البنك المركزي السنغافوري اليوم الاثنين، إن حوالي 20 في المئة من اقتصاد الدولة/المدينة يواجه "ندوبا غائرة" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رافي مينون رئيس مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) قوله خلال منتدى عبر الإنترنت للمعهد الدولي للتمويل إن قطاعي الطيران والسياحة الأشد قلقا بسبب تباطؤ تعافي حركة السفر في العالم، وأن ما بين 10 و20 في المئة من الاقتصاد السنغافوري يواجه الآثار السلبية للجائحة.

وقال مينون "ما الذي سيحدث لهذه الصناعة (قطاع الطيران) عندما يتوقف تحليق الطائرات ويتوقف الطيارون عن الطيران لعدة شهور؟ ... لا اعتقد أنها ستتعافى بعد شهرين من استئناف الحركة. عندما تحتاج إلى عامين للإقلاع مجددا فإن الأمر يصبح مختلفا للغاية".

يذكر أن اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد بنسبة كبيرة على التجارة يعاني حاليا من الركود حيث يواجه أسوأ انكماش في تاريخه بمعدل يتراوح بين 5 و7 في المئة خلال العام الحالي بحسب التقديرات الرسمية. وخصصت الحكومة حوالي 100 مليار دولار سنغافوري (74 مليار دولار أمريكي) لتحفيز الاقتصاد واستيعاب الضربة التي تلقتها الشركات والمساعدة في بقاء الوظائف.

وقال مينون نحن ندرك مخاطر استمرار الدعم، لكن العنصر الأساسي هو ضرورة الخروج منه بدون إلغاء مفاجئ له يكون له تأثيرات سلبية، مضيفا أن سنغافورة لم تصل إلى المدى الكامل للأزمة حتى الآن حيث من المتوقع ظهور المزيد من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وحالات الإفلاس خلال العام المقبل.