روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من إنهاء الحوار بشأن نافالني

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من تعليق الحوار في ظل التوترات المتصاعدة بشأن المعارض الروسي الذي تم تسميمه أليكسي نافالني.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن لافروف قوله في منتدى للخبراء إن المسؤولين عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لا يدركون الحاجة إلى حوار يتميز بالاحترام المتبادل.



وقال لافروف: "ربما يتعين علينا التوقف عن الحديث معهم لبعض الوقت، خاصة عندما تقول رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن الشراكة الجيوسياسية لن تنجح مع النظام الروسي الحالي".



وقالت وزارة الخارجية إن لافروف تحدث أيضا إلى جوسيب بوريل كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي بشأن قضية نافالني اليوم الثلاثاء بعد يوم من موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تسميم نالفالني.



وأصيب نافالني، وهو من أشد منتقدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، بالمرض على متن رحلة داخلية في سيبيريا في 20 أغسطس، وتم نقله إلى ألمانيا للعلاج وهو فى غيبوبة بعد ذلك بيومين.



وتعتقد برلين وباريس أن التسمم ما كان ليحدث إلا بتورط السلطات الروسية واتهتما موسكو بالفشل في إجراء تحقيق شامل أو تقديم تفسير بديل معقول.