حبس فتاة لإدارتها صحفة لترويج أعمال منافية للآداب بالقاهرة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس فتاة تدير صفحة لترويج للأعمال المنافية للآداب ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى تبدى خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (هاتف محمول خاص بها "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.