السودان: تسجيل ٩ إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 9 إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٧ اصابات في ولاية الخرطوم وواحدة في كل من ولايتي الجزيرة (وسط السودان) والشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٢٩٣ عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٦٨٢ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.