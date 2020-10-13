 إصابات كورونا في رومانيا تواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في رومانيا تواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي

الكورونا في رومانيا - ارشيفية
الكورونا في رومانيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:27 م
أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، الثلاثاء، تسجيل 3109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات تمتد لليوم الرابع على التوالي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 160461 حالة.

وأفادت صحيفة "رومانيا جورنال"، على موقعها الإلكتروني اليوم، بأنه تم تسجيل 68 وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 5535 شخصًا، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض بلغ 120515 شخصًا.

وأضافت الصحيفة أن حوالي 651 مريضًا يخضعون الآن للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة، موضحة أن هذا الرقم يعد قياسيًا منذ بداية تفشي كوفيد-19 في رومانيا.

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