رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العربي ل«الشروق»: تضامن كامل مع حق مصر والسودان في حماية أمنهما المائي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي محمد الحويلة، التضامن الكامل مع الحق المصري والسوداني في حماية أمنهما المائي، مشددا في الوقت نفسه على دعم وحدة واستقرار ليبيا.

وقال الحويلة في تصريحات خاصة لـ"الشروق" على هامش اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية بالبرلمان العربي بالقاهرة اليوم الأربعاء، إنه جرى استعراض الكثير من المشاريع الخاصة بالأوضاع في العالم العربي ومنها الحالة الليبية، مشيراً إلى أنه تم مراجعة بيان يتعلق بليبيا والموافقه عليه.

وأضاف: "هناك مشاريع بيانات أخرى خاصة بالحالة اليمنية والوضع في السودان والأمن المائي لمصر والسودان والوضع في الصومال"، مؤكدا الدعم لكل هذه الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها، وأنه تم رفع تلك البيانات إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي.

وأوضح الحويلة أنه تم التطرق لقضية الأمن المائي خلال اجتماع اليوم وهناك بيان شامل ومفصل حول الأمر تمت الموافقة عليه يؤكد على التضامن الكامل مع الحق المصري والسوداني في حماية أمنه المائي.

وتابع: "سنتواصل مع كل الكيانات البرلمانية في المنطقة والكيانات الدولية".

واختارت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي بالتزكية، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الأمة الكويتي وعضو البرلمان العربي النائب محمد الحويلة رئيسا للجنة.