صحة القليوبية: توفير جهاز أشعة مقطعية حديث لمستشفيي حميات بنها وطوخ

تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى حميات بنها، ومستشفى حميات طوخ؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، وتابع أداء عمل الوحدة، ومؤشرات التردد عليها، والمرور على جميع أقسام المستشفى، وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجها مدير المستشفى بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.



وأشار إلى توفير جهاز أشعة مقطعية حديث لكلا المستشفيين، وذلك في إطار خطة التطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وفي ختام الجولة، قام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع إدارة المستشفى، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية، لمناقشة خطة العمل بالمستشفى، وتطوير الخدمة الطبية به، والسلبيات والإيجابيات الموجودة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل.



وشدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة للصيانة الدورية، وإصلاح أي أجهزة طبية معطلة، ومتابعة شبكة الغازات، ونسب الاستهلاك اليومي للأكسجين، وفقا للحالات المرضية الموجودة بالأقسام الطبية الحرجة، وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.