 رومانو: برشلونة سيجدد عقد بيدري بشرط جزائي خرافي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

رومانو: برشلونة سيجدد عقد بيدري بشرط جزائي خرافي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 2:41 م

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق لتمديد عقد لاعبه بيدري بشرط جزائي خرافي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لـ«فابريزيو رومانو» صحفي «سكاي سبورتس» والخبير بسوق الانتقالات، والذي أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» توصل برشلونة لاتفاق كامل مع بيدري على تمديد تعاقده حتى يونيو 2026.

وأضاف:" سيتم توقيع صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتم الاتفاق على البنود النهائية للتعاقد".

وأشار رومانو لوجود شرط جزائي في عقد بيدري الجديد مع برشلونة بقيمة مليار يورو.

وأكد:" الشرط الجزائي المتضمن في عقد بيدري الجديد سيكون تاريخيًا لبرشلونة..مليار يورو..سيكون البند الأعلى في تاريخ برشلونة".

وأتم:" من المتوقع الإعلان عن العقد الجديد من جانب بيدري وبرشلونة خلال هذا الأسبوع بعد قبول اللاعب ووكيله للشرط الجزائي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك