رومانو: برشلونة سيجدد عقد بيدري بشرط جزائي خرافي

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق لتمديد عقد لاعبه بيدري بشرط جزائي خرافي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لـ«فابريزيو رومانو» صحفي «سكاي سبورتس» والخبير بسوق الانتقالات، والذي أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» توصل برشلونة لاتفاق كامل مع بيدري على تمديد تعاقده حتى يونيو 2026.

وأضاف:" سيتم توقيع صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتم الاتفاق على البنود النهائية للتعاقد".

وأشار رومانو لوجود شرط جزائي في عقد بيدري الجديد مع برشلونة بقيمة مليار يورو.

وأكد:" الشرط الجزائي المتضمن في عقد بيدري الجديد سيكون تاريخيًا لبرشلونة..مليار يورو..سيكون البند الأعلى في تاريخ برشلونة".

وأتم:" من المتوقع الإعلان عن العقد الجديد من جانب بيدري وبرشلونة خلال هذا الأسبوع بعد قبول اللاعب ووكيله للشرط الجزائي".

