• فرط نشاط الغدة الدرقية

• الأنيميا

• نزيف اللثة

• أمراض الجلد

• كيفية علاج نقص فيتامين (سي)؟

نشر موقع "إم إس دي" مجموعة من المعلومات حول الأمراض الناتجة عن نقص فيتامين (سي).يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز هرمونات زائدة، ويعتبر فيتامين (ج) مع العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مهم لصحة الغدة الدرقية؛ لذلك يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (سي) لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات من الغدد الدرقية، مما يؤدي إلى فرط نشاطها، ويتسبب في أعراض مثل فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية، والعصبية، والرعشة، والتغيرات في نمط الدورة الشهرية لدى النساء.يعد دمج فيتامين (سي) في النظام الغذائي أمرًا مهمًا للغاية، حيث يساعد على امتصاص الحديد، وهو أمر حيوي للوقاية من الأمراض مثل فقر الدم، الذي ينتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا الدم الحمراء في الجسم، وقد تشمل الأعراض التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن.عندما يتعلق الأمر بصحة الأسنان، فإن فيتامين (سي) حيوي للغاية، فهو لا يقوى الأسنان فحسب، بل يحمي اللثة أيضًا، لذلك فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى نزيف اللثة وأمراضها.يلعب فيتامين (ج) دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك لأن له خصائص مضادة للأكسدة ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين وفير في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل وما إلى ذلك، وهو أمر مهم لصحة الجلد، ومع ذلك فإن نقص فيتامين (سي) المعروف أيضًا باسم "الإسقربوط" يمكن أن يؤدي إلى آفات جلدية، تشمل الأعراض المبكرة بقع نزيف صغير تحت الجلد.يعتبر تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين (سي) في النظام الغذائي أفضل طريقة لعلاج هذه الحالة، لذلك يجب تناول كميات كبيرة من الفواكه الحمضية والخضراوات الغنية به، وتجنب التدخين.