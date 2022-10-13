مستوطنون يطلقون الرصاص على منازل فلسطينيين في نابلس

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أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص، مساء اليوم، صوب منازل مواطنين فلسطينيين في بلدة "حوارة" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وتصدى سكان البلدة للمستوطنين ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم من اعتداءات المستوطنين.

وفي واقعة أخرى، أصيبت ممرضة فلسطينية، جراء اعتداء مستوطنين عليها في البلدة المذكورة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الممرضة هلا أحمد حليمة أصيبت في وجهها إثر اعتداء المستوطنين عليها بغاز الفلفل، ورشق السيارة التي كانت تستقلها بالحجارة، أثناء توجهها إلى عملها في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بمدينة سلفيت شمال الضفة.