بايدن: العالم وجه رسالة لروسيا بأنه لا يمكنها محو دولة ذات سيادة من الخريطة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار الأمم المتحدة ضد ضم روسيا لمناطق في أوكرانيا، والذي تم تمريره بأغلبية كبيرة، بأنه رسالة إلى موسكو مفادها أنه لا يمكنها محو دولة ذات سيادة من الخريطة.

وقال بايدن في بيان: "اليوم (الأربعاء) صوتت الأغلبية الساحقة من العالم .. دول من كل منطقة، كبيرة وصغيرة، تمثل مجموعة واسعة من الأيديولوجيات والحكومات .. للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وإدانة محاولة روسيا غير القانونية ضم الأراضي الأوكرانية بالقوة".

وأضاف: "مخاطر هذا الصراع واضحة للجميع، وقد أرسل العالم رسالة واضحة ردا على ذلك هي أنه لا يمكن لروسيا محو دولة ذات سيادة من الخريطة. لا تستطيع روسيا تغيير الحدود بالقوة. لا يمكن لروسيا الاستيلاء على أراضي دولة أخرى كأنها خاصة بها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من هذه الحرب، أظهر العالم للتو أنه أكثر اتحادا، وأكثر تصميما من أي وقت مضى على محاسبة روسيا على انتهاكاتها".

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء تحرك روسيا الأخير لضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا في شرق أوكرانيا بأغلبية 143 صوتا مقابل 5 أصوات مع امتناع 35 دولة عن التصويت.