كتب مرقدي، منشورًا على صفحته الشخصية على الإنستجرام قال فيه: "I hereby tender my resignation from the music industry, when ART means screwing, I'm OUT".



ثم ترجم يوري إعلان استقالته قائلًا: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضل الفن في العتمة".



عبر جمهور مرقدي عن حزنه لقراءة خبر اعتزاله، فقالت إحدى المتابعات: "معك حق بزمن صارت الكلمات والموسيقى، حتى الأصوات تدعو للاشمئزاز، كنت ولازلت متفرد، وما بتشبه حدا بصوتك، والموسيقى يا اللي بتعملا تركت بصمة وعلامة فارقة"، فيما قال آخر: "يوري فنان من أفضل الفنانين، حزين لاعتزاله".



وتحدث يوري مرقدي في وسائل الإعلام اللبناني عن سبب اعتزاله، موضحًا أنه اتخذ قراره بالاعتزال منذ عامين، ذاكرًا أنه كان يُعرض عليه إقامة الحفلات والأعراس خلال تلك الفترة ولكنه كان يرفض دائمًا، ولهذا قرر إعلان اعتزاله بشكل واضح.



وبالرغم من إعلان مرقدي عن اعتزاله للغناء، إلا أنه لم يعتزل التأليف والتلحين الموسيقي، مشيرًا إلى أنه لن يتوقف أبدًا عن التلحين والتأليف، ولكنه يشعر بأنه ليس لديه نفس الشغف الذي يجعله متواجدًا في المجال الفني العربي.