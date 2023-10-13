قال محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان بربري غاشم على طوال الأراضي المحتلة، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف تحويل غزة إلى مقبرة جراء جرائم القصف التي ترتكب تحت غطاء استعماري إمبريالي.



وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى امتداد رقعة المواجهات مع الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كافة بما في ذلك العاصمة القدس المحتلة، مشيرا إلى استخدام الاحتلال كل أساليب القمع والتنكيل والإرهاب في حق أهلها بعد تحويلها إلى سكنة عسكرية مغلقة.



وأضاف أن جيش الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر الكامل لارتكاب كافة أشكال المجازر والقصف والتدمير والهدم دون حسيب أو رقيب، معربا عن أسفه إزاء وقوف دول العالم صامتة أمام تلك الأفعال الإجرامية والتهجير القصري والتطهير العرقي الذي يتعرض الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى تناسي دول العالم جذور القضية الفلسطينية بعد مرور أكثر من 75 عاما من المعاناة والماسي والعذاب على يد الاحتلال الفاشي الذي طال الحجر والبشر والشجر، لافتا إلى اعتداء المتطرفين اليهود على الفلسطينيين وقطع الأشجار وتدنيس المقدسات والمقابر.



وأوضح أن الاحتلال يستهدف من وراء محاولاته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين؛ جس نبض الشارع العربي والإسلامي؛ لتنفيذ مخططاته للانقضاض على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الأماكن المقدسة، مشيرا إلى ممارسة الاحتلال جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين تحت غطاء المجتمع الدولي.



وتابع: «العالم اليوم يرى نصف الكأس ويتناسى عذابات شعبنا الفلسطيني»، مشيرا إلى لوم المجتمع الدولي سعي الشعب الفلسطيني إلى نيل حريته والعيش بكرامة على أرض الرسالات والأنبياء التي لم تنعم يوما بسلام منذ احتلالها على مدار أكثر من 75 عاما.



وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 285، في حين أبلغ جيش الاحتلال 120عائلة بأسر ذويهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية وفق تصريحاته الإعلامية الجمعة.



وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية؛ عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1400، فيما أصيب 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.



ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا وإصابة أكثر من 7388 ألفا آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.



وفي وقت سابق من صباح الجمعة، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكانا شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالنزوح بإخلائها والتحرك نحو جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.



وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من مطالبات الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبا، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي.