أمين عام حزب الله ووزير خارجية إيران يبحثان التطورات في المنطقة بعد طوفان الأقصى

بحث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التطورات الأخيرة في المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة.

واستقبل نصرالله، اليوم الجمعة، عبد اللهيان برفقة كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي شوشتري والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، بحسب بيان صادر عن "حزب الله".

وجرى خلال اللقاء "استعراض للأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعا وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية".

كما جرى "تقييم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسئوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة".

وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان قد وصل مساء أمس الخميس إلى بيروت، في زيارة يقوم بها من ضمن جولة له في المنطقة بدأها أمس، في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين.

وأكد عبداللهيان في تصريحات لدى وصوله، أن إيران ستستمر وبقوة بدعمها السياسي والإعلامي والدولي للمقاومة الفلسطينية، مضيفاً "بعض المسئولين الغربيين قد سألوا عن وجود إمكانية فتح جبهات جديدة ضد الكيان الصهيوني المزيف، بالتأكيد في ظلّ استمرار جرائم الحرب والحصار الإنساني ضد أهالي غزة وفلسطين، توجد أي احتمالية لاتخاذ أي قرار من قبل باقي التيارات في المنطقة".

كان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين قد صرح أنّه "نحن في هذه المعركة لسنا على الحياد"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".